Um aluno de uma escola de Rio de Mouro, concelho de Sintra, foi suspenso por um dia por ter partilhado o lanche com colegas.

A imagem do documento da Escola Escultor Francisco Dos Santos com a medida disciplinar foi partilhada nas redes sociais e tornou-se viral, gerando uma onda indignação.

No documento, assinado pela diretora, Cristina Frazão, e que data de 12 de outubro, a escola considera “muito grave a atitude do aluno” por se tratar de uma “altura em que todos estão informados de que isso coloca em perigo o bem-estar de todos”.

Uma vez que se procura incutir atitudes de respeito para com os outros e responsabilidade pelas atitudes tomadas, numa época em que temos de cumprir todas as regras, decreto a aplicação da medida disciplinar sancionatória de suspensão da frequência das atividades letivas por um dia”, lê-se no texto.