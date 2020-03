O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) suspendeu esta sexta-feira as consultas externas, cirurgias não urgentes e sessões de medicina de reabilitação no âmbito das medidas de contenção da Covid-19, informou a administração.

Em comunicado, o Conselho de Administração (CA) do CHO explicou que várias consultas externas previamente agendadas são suspensas e, em alternativa, “serão implementadas consultas não presenciais em algumas especialidades”, das quais será dado conhecimento mais tarde.

Fora desta suspensão ficam a consulta de oncologia, de paliativos, de pós-operatório e de obstetrícia, refere o comunicado.

As novas medidas de prevenção visam reforçar a segurança e proteção de utentes, visitantes e profissionais, e passam também pela suspensão da programação de intervenções cirúrgicas não urgentes e não oncológicas e pela suspensão de sessões de Medicina Física e Reabilitação.

A informação clínica dos utentes internados será, a partir desta sexta-feira, “dada por telefone ao familiar que for indicado pelo utente como pessoa de contacto”.

No comunicado, o CHO informa ainda que os utentes devem aguardar indicações de desmarcação de cirurgia e consulta, “uma vez que se manterá a atividade urgente ou aquela que não interfira com a utilização de espaços necessários para o eventual isolamento ou tratamento de doentes” infetados ou suspeitos de ter contraído Covid-19.

O CHO apela à compreensão dos familiares e acompanhantes de utentes para o “cumprimento rigoroso das restrições criadas nas visitas aos doentes internados” e que apenas os utentes dependentes se façam acompanhar nas deslocações aos hospitais.

No âmbito do reforço das medidas, o CHO restringiu ainda a utilização de bares e refeitórios das três unidades hospitalares (Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche) aos profissionais da instituição.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 5.300 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de infetados ultrapassou as 140 mil pessoas, com casos registados em mais de 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 112 casos confirmados, dos quais 107 estão internados.