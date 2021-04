A GNR apreendeu 16.720 cigarros e 410 litros de bebidas alcoólicas em situação irregular, numa operação realizada nos distritos do Porto e de Braga, revelou esta sexta-feira fonte policial.

Em comunicado, a GNR estima o valor dos bens apreendidos em 7.500 euros e acrescenta que se tivessem sido introduzidos no consumo através dos circuitos comerciais marginais o Estado teria perdido 5.650 euros em impostos sobre o consumo do tabaco IVA.

As apreensões foram consumadas durante a fiscalização de 15 estabelecimentos comerciais, numa operação do Destacamento de Ação Fiscal do Porto da GNR para prevenção e combate à evasão e fraude tributárias.

Em 10 situações concretas, os militares da Guarda detetaram que o tabaco e bebidas alcoólicas que eram comercializados "sem o pagamento dos impostos incidentes e em violação das normas de selagem e de estampilhagem estabelecidas pelo regime jurídico dos Impostos Especiais de Consumo", indica o comunicado.