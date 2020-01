Um homem, de 39 anos, foi detido, na noite de terça-feira, junto ao Estádio Municipal de Braga, depois de ter atropelado um casal e de ter tentado atropelar um agente da PSP, informou a Polícia, nesta quarta-feira.

O incidente ocorreu pelas 23 horas, na Rua de São Martinho, no final do Sp. Braga-Sporting.

Depois de as vítimas de atropelamento terem alertado o polícia que se encontrava no local "a regularizar o trânsito", o agente "deu ordem de paragem ao condutor do veículo indicado", que, "além de não ter obedecido à ordem de paragem, ainda o tentou atropelar".

O detido "recusou-se a efetuar o teste do álcool".

Foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Braga.