Falar Saúde é um webinar do projeto Talks 24, que arranca nesta segunda-feira, a partir das 17h no nosso site e redes sociais. O tema desta primeira edição é a saúde da pele e conta com um painel de especialistas com moderação de Sara Sousa Pinto.

No arranque deste projeto, a TVI24 em parceria com a VICHY, pretendem "educar e consciencializar o público para as mudanças da pele nas diferentes fases da vida, esta ação é composta por três momentos.

Cada talk contará com a participação de um painel de especialistas de diferentes áreas e será transmitida em streaming no site e redes da TVI24. Assim sendo, a 27 setembro, nesta segunda-feira, às 17 horas, poderá ficar a saber tudo sobre os efeitos do stress na pele, a 18 outubro, tudo sobre a Menopausa e a 8 novembro a duscussão será sobre o complexo tema das Hormonas no nosso corpo.

"Com esta sequência de debates, pretendemos chamar a atenção dos portugueses para o estado da saúde da sua pele. Vamos falar das principais alterações cutâneas e do impacto nas rotinas diárias. Existirá também espaço para conhecer dicas práticas para proteger o maior órgão do corpo humano", sublinha o comunicado da Media Capital, dona da TVI24, sobre estas talks.