A saúde da pele é o tema do projeto Talks 24, um webinar para os leitores e espectadores da TVI24. Na segunda sessão, com moderação de Sara Sousa Pinto, o tema em debate é a menopausa e contaremos com a participação de três especialistas.

Neste painel, participarão Lisa Vicente, ginecologista-obstetra com especialização em medicina sexual da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica, Conceição Calhau, especialista em nutrição e professora na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, e Manuela Paçô, dermatologista.

Acompanhe a transmissão do webinar em streaming no site e no Facebook da TVI24 esta segunda-feira, dia 18 de outubro, a partir das 17:00.

O próximo webinar está marcado para 8 de novembro e debruçar-se-á sobre o complexo tema das hormonas.