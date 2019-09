A Tapada de Mafra encerrou esta quarta-feira ao público em resultado da greve dos trabalhadores, que acusam a diretora, Paula Simões, de comportamentos de assédio moral e de destruição do património ambiental, exigindo a sua demissão.

O portão da entrada principal da Tapada Nacional de Mafra, no distrito de Lisboa, encontra-se fechado, conforme constatou a agência Lusa no local, onde se concentraram quarta-feira os trabalhadores em greve, dirigentes sindicais e membros de partidos políticos em solidariedade.

Em conferência de imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas referiu que os 15 trabalhadores contratados fizeram greve.

Fonte da direção da Tapada disse à agência Lusa que dos 16 funcionários, 14 deviam estar hoje ao serviço e, desses, oito fizeram greve e seis estão a trabalhar.

Segundo os trabalhadores, “o assédio moral é reiterado todos os dias” e veem a “tapada a ser todos os dias destruída” do ponto de vista ambiental em resultado de decisões da diretora, Paula Simões.

Não aguentamos ver esta falta de respeito pelos ecossistemas e por esta Tapada, já para não falar da falta de respeito para com os trabalhadores”, sublinhou Margarida Gago, bióloga e delegada do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.