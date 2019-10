Foi no programa “A Tarde é Sua” que o país ficou a conhecer a história de Víctor Barbosa. Os amigos do convidado de Fátima Lopes criaram uma página no Facebook – “Bora lá ajudar... um carro e seis maravilhosos sorrisos”, e, em menos de cinco dias, conseguiram angariar mais de 20 mil euros, quantia necessária para a aquisição de um veículo de sete lugares.

Vítor foi abandonado pela mulher e ficou com a guarda de cinco filhos com idades compreendidas entre seis e 14 anos.

Margarida é a filha mais nova com seis anos, Afonso tem oito, os gémeos Pedro e Vítor têm 13 e Luís, o mais velho, com 14 anos.

A separação da ex-mulher, mãe de dois dos filhos, aconteceu há dois anos. Vítor Barbosa estava emigrado na Bélgica, onde trabalhava na construção civil como operador de grua, quando a companheira encontrou outro homem.

Os filhos ficaram ao encargo da mãe e do novo namorado, que alegadamente maltratava os menores. Segundo Vítor Barbosa, Margarida e os irmãos eram ainda mal alimentados e viviam numa casa sem condições de higiene.

Vítor acabou por encaminhar o caso para o tribunal e desde 2017 está encarregue de cuidar dos menores.

A família tem sobrevivido de caridade alheia de conhecidos e amigos. Aquilo que os menores vestem e calçam advém de doações.

Vivem numa casa alugada de dois quartos, numa das divisões dormem os os quatro filhos em beliches. Margarida de seis anos dorme com o pai.

Nem quer dormir com mais ninguém. De há dois anos para cá, é com o pai que ela quer dormir”, confidencia Vítor Barbosa.

Vítor não tinha viatura própria. Sempre que necessário um vizinho emprestava-lhe uma viatura de cinco lugares, que era insuficiente para transportar toda a família.

