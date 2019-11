Libertada no dia 7 de agosto, a tartaruga de couro de 300 quilos que regressou aos oceanos já não dá sinais de vida há mais de 2 meses. Quinas, assim batizada pelos portugueses, foi devolvida ao mar depois de 49 dias de recuperação no porto de abrigo do Zoomarine.

O trajeto deste animal estava a ser controlado diariamente através de um dispositivo colocado na carapaça, que entretanto deixou de enviar a sua localização, a profundidade a que mergulha e a temperatura da água.

Segundo os últimos dados fornecidos pelo transmissor, o animal marinho já tinha percorrido cerca de mil quilómetros em 21 dias e nadava muito perto da costa norte de Lanzarote, nas Ilhas Canárias.

A equipa de biólogos que acompanhou a tartaruga gigante acredita que esta possa estar viva.

Os especialistas aproveitaram para alertar para os perigos aos quais estes animais estão expostos todos os dias como a ingestão de plásticos e o facto de poderem ficar presos em determinados objetos.