O homem suspeito de agredir o filho de 13 anos, em Tavira, foi detido esta quarta-feira, apurou a TVI. A detenção ocorreu ao final do dia. O tribunal entendeu haver indícios suficientes das agressões relatadas pelo menor e examinadas no hospital e emitiu o mandado de detenção, a que a GNR deu cumprimento.

O menor foi hospitalizado no sábado, depois de ter contado a uma tia que o pai o agredira violentamente, com socos e pontapés, dois dias antes, por não ter feito os trabalhos de casa.

Também revelou que não era a primeira vez, mas só naquele dia, quando os pais se ausentaram de casa, ganhou coragem para contar.

O menino teve alta hospitalar esta quarta-feira e está entregue aos cuidados da tia, enquanto aguarda a decisão do Tribunal de Família e Menores de Faro.

O caso está a ser acompanhado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e pela Segurança Social.

O homem irá agora ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.