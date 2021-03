Portugal é o terceiro país da União Europeia com uma menor taxa de incidência de novos casos do vírus, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

O país sobe assim três lugares, passando de quinto a nível europeu e registando uma incidência de 126 casos de infecção pelo novo coronavírus por 100 mil habitantes.

Melhores que Portugal, estão a Espanha, que regista 15 casos por cem mil habitantes e a Dinamarca, com 124 nos últimos 14 dias. Porém, é de notar que, a 2 de Março de 2021, foram notificados menos casos acumulados na Catalunha do que nas semanas anteriores por “eliminação de casos duplicados”, pelo que a taxa de notificação de casos para a oitava e nona semana do ano “não é representativa da situação actual”, alerta o Centro.

Esta situação é demonstrada no mapa do ECDC que coloca Portugal Continental e os Açores a uma cor laranja, bem diferente do vermelho escuro registado nas semanas de janeiro.

Aunenta para vermelho escuro - risco máximo -, porém, a Região Autónoma da Madeira que regista 617 casos por cem mil habitantes.

No outro lado do espectro, a República Checa destaca-se como o país com maior incidência de covid-19 na União Europeia, seguido da Estónia (com 1397), a Malta (720) e a Hungria (646). A nível mundial, a República Checa e a Estónia ocupam o primeiro e segundo lugar na lista de países com maior taxa de incidência.

Face à semana passada, a média europeia também sofreu um aumento, estabilizando-se a 11 de março nas 252 infeções por 100 mil habitantes.