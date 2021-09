Arranca esta sexta-feira a campanha “Taxa Zero ao Volante” da PSP. Entre dia 1 e 5 de outubro, a ANSR, PSP e GNR vão fiscalizar e alertar os condutores para o risco da condução sob a influência de álcool.

As operações de fiscalização e consciencialização vão espalhar-se de norte a sul do país, em pontos de maior afluência de tráfego rodoviário.

No dia 1 de outubro, a operação das autoridades vai estar montada junto às portagens de Alverca do Ribatejo, ao quilómetro 14 da A1, a partir das 20:00.

No dia 3 de outubro, a fiscalização da PSP vai centrar-se no norte do país, mais precisamente na Maia. A operação vai decorrer no nó entre a A3 e a A41, desde as 14:00.

No dia 4 de outubro, as autoridades vão focar-se no Porto. A fiscalização terá início às 20:00, no Jardim da Cordoaria, junto à antiga Cadeia da Relação.

No dia 5 de outubro, o controlo estará centrado na Arrifana, a partir das 14:00, ao quilómetro 172 do IC2.

A ANSR, PSP e GNR lembram que na condução sob a influência de álcool é um risco para a segurança de todos os elementos que coabitam na estrada.

Com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica. Os acidentes que decorrem da condução sob a influência do álcool são particularmente graves”, referem as autoridades.

A campanha “Taxa Zero ao Volante” está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2021 e visa alertar os condutores para os riscos da condução sob efeito de álcool.