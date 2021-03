Um menino de 3 anos ficou esta terça-feira esquecido mais de oito horas dentro de um autocarro que transporta crianças em S. João da Ribeira, no concelho de Rio Maior, confirmaram a autarquia e a empresa.

O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior (Santarém), Luís Santana Dias, disse que esteve com a família, ao final de segunda-feira, depois de o menino ter sido encontrado no interior do autocarro que fez o transporte das crianças de manhã, no dia em que reabriram os jardins de infância e as escolas do 1.º ciclo.

O autarca afirmou que questionou formalmente a Rodoviária do Tejo, empresa responsável pelo transporte das crianças, “através de uma reclamação por escrito, para que sejam apuradas todas as responsabilidades”.

O responsável do Centro Operacional de Santarém da Rodoviária do Tejo, Marco Henriques, disse à Lusa que foi já aberto um processo de averiguação interno, uma vez que a empresa possui procedimentos que devem ser seguidos tanto pelos motoristas como pela vigilante que acompanha as crianças.

Considerando a situação “preocupante”, Marco Henriques sublinhou que a empresa irá, “com toda a certeza, adotar todas as medidas para que não volte a acontecer”.

O responsável afirmou que esteve pessoalmente com a família e a criança no centro escolar, tendo disponibilizado todo o apoio necessário.

Apesar de ter permanecido mais de oito horas dentro do autocarro, a criança foi encontrada tranquila, no mesmo lugar, tendo sido levada ao Hospital de Santarém, onde foi confirmado que se encontra bem, disseram.

O presidente da Câmara de Rio Maior e a vereadora da Educação, Leonor Fragoso, reuniram-se com a responsável do centro escolar Poeta Ruy Belo e com a família da criança, colocando-se igualmente “à disposição para ajudar em tudo o que fosse necessário”, indicou o autarca.

Segundo o jornal riomaiorense Comércio e Notícias, quando verificou que o menino não estava no autocarro que trouxe as crianças de regresso a casa, depois das 16:00, a família ligou para o centro escolar, ficando “ainda mais assustada” ao perceber que o menino não tinha ido à escola.

Foi já depois das 17:00 que a criança foi encontrada dentro do autocarro que havia feito o transporte da manhã e que se encontrava estacionado na localidade da Cabeça Gorda, acrescenta.