A Informação da TVI junta-se à emissão especial de Páscoa neste fim de semana, com o Jornal da Uma em direto de Braga.

João Fernando Ramos vai conduzir o noticiário a partir do Largo da Sé, no sábado, e junto à Igreja de Santa Cruz, no domingo de Páscoa.

A TVI tem uma emissão especial preparada, que arranca já na sexta-feira, com o “All Together Now Kids”.

No sábado, a seguir ao Jornal da Uma, Manuel Luís Goucha entrevista Sónia Araújo, no “Conta-me”, e, a partir das 15h00, haverá um especial Cristina ComVida.

No domingo, além da Missa do Domingo de Páscoa, a TVI vai juntar os programas “Em Família” e “Somos Portugal” num “Somos Família”. À noite, volta o habitual “All Together Now”.