A TVI24 liderou as audiências no segmento do cabo, durante o prime time da noite eleitoral desde domingo. Os portugueses foram a votos durante o dia e escolheram a TVI24 para acompanhar a divulgação dos resultados e a respetiva análise. A emissão especial da TVI e da TVI24 pautou-se precisamente pela análise e pelo comentário político.

A noite eleitoral da Informação da TVI foi um trabalho de criatividade, de empenho e, sobretudo, de equipa, para levar aos telespectadores a melhor informação. É por eles que estamos e estaremos sempre aqui”, sublinha Anselmo Crespo, diretor de Informação da TVI.

A preferência inequívoca dos portugueses pela TVI24, na noite deste domingo, é “o melhor sinal de que o rigor e a objetividade que caracterizam a informação da TVI são reconhecidos e valorizados pelo público”, adianta a TVI, em comunicado.