A TVI alcançou em março 17.8% de share no all day, o que representa o melhor resultado do canal desde março de 2019, de acordo com os dados da CAEM/GfK.

No principal target comercial ABCD 15/54, a TVI alcança um share de 14,0%, sendo também o melhor resultado desde outubro de 2018.

Em relação à amostra da GFK, de salientar que, junto dos lares com cabo, a TVI está muito próxima do líder, com uma diferença de apenas 0,1%. Lares com cabo representam 87,5% da amostra, tendo a TVI alcançado 17,1% contra 17,2% do seu principal concorrente. Ao nível de lares sem cabo, que representam apenas 12,5% da amostra, a TVI alcança 22.9%, uma diferença de 13,1 pontos percentuais para o principal concorrente.

Entretenimento

As grandes estreias deste mês foram o All Together Now e o “Cristina ComVida”. O primeiro tem uma audiência média superior a 1 milhão e 250 mil espetadores e o segundo quase 800 mil espectadores de média.

Nas manhãs, o “Dois às 10” alcançou quase 400 mil espectadores. A tarde, com “Goucha”, obtém uma audiência média de 403 mil indivíduos.

Nas tardes de sábado, “Em Família” obteve uma audiência média de 585 mil espectadores, reforçando a liderança neste período.

O mês de março marcou também o final do “Big Brother – Duplo Impacto”, que cativou, em média, 1 milhão e 250 mil espectadores e conseguiu um share de 30%, tendo atingido um pico de 45% de share.

Ficção

No prime time, “Bem Me Quer” tem vindo a conquistar espectadores, registando uma audiência média superior a 1 milhão e 100 mil.

“Amar Demais” obtém 789 mil espectadores.

Informação

Os resultados alcançados pela Informação TVI revelam uma clara tendência de crescimento e em muito contribuíram para o desfecho do mês de março, tanto no J1 como no J8.

Desporto

A TVI transmitiu em fevereiro dois jogos de futebol: um da Liga dos Campões, com uma audiência média de 2 milhões e 334 mil espectadores, e um jogo da Taça de Portugal Placard, com quase 2 milhões de espectadores.