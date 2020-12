A TVI voltou a reduzir a diferença para o canal líder, encurtando-a em novembro para 1.8 pontos percentuais. De acordo com os dados da CAEM/GFK, a TVI alcançou um share de 16,6%, o que representa um valor sólido pelo oitavo mês consecutivo.

Os resultados na área da informação também revelam uma clara tendência de crescimento, no Jornal da Uma e no Jornal das 8.

Os grandes destaques do mês, na área da informação, foram as reportagens “O Pai da Criança”, “Reclusa 24, “Negacionistas” e “Imunidade”, com audiências na ordem do milhão e 200 mil espectadores.

Nas manhãs, o "Você na TV" voltou a reafirmar a liderança. Já o “Dia de Cristina” liderou com uma audiência média superior a 415 mil espectadores. Este mês foram também emitidas duas edições de “Em Família”, que foi o programa líder nas tardes de sábado com 782 mil espectadores.

A TVI conseguiu ainda a preferência dos portugueses nas noites de domingo, com “Big Brother – A Revolução”, apresentado por Teresa Guilherme, a cativar, em média, 917 mil espectadores.

No prime time, “Bem Me Quer” tem vindo a conquistar cada vez mais espectadores, registando uma audiência média superior a um milhão e 60 mil espectadores. “Amar Demais” situa-se nos 770 mil espectadores, com uma quota de 21% do share.