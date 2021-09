O outono começa esta quarta-feira às 20 horas e 21 minutos, marcado pela instabilidade do tempo, que vai, aliás, fazer-se notar nos próximos dias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para hoje, céu pouco nublado ou limpo em todo o país, aguaceiros também, ainda que mais prováveis no interior Centro e na região sul, que poderão ser intensos e acompanhados de trovoadas.

O vento estará em geral fraco a moderado (até 30 km/h), sendo mais intenso (30 a 45 km/h) nas terras altas, em especial no Norte e Centro, até meio da manhã e a partir do final da tarde.

A situação meteorológica vai mudar bastante a partir de quarta-feira, vamos passar de um regime com ausência de precipitação e tempo ameno para uma situação em que as temperaturas vão baixar e temos instabilidade atmosférica. Estamos ainda à espera de aguaceiros e trovoada”, explicou Nuno Lopes, meteorologista do IPMA à TVI.

PREVISÃO PARA AMANHÃ 22/09 (Continente)

As temperaturas vão, no entanto, ser ainda de verão em Setúbal, que vai chegar aos 29 graus, Lisboa, Évora e Santarém, que podem chegar aos 28 graus. As temperaturas mais baixas são esperadas para a Guarda, com 18 graus de máxima e 7 graus de mínima.

Na temperatura média semanal, estão previstos valores abaixo do normal (-3 a -0,25°C) para todo o território nas duas primeiras semanas de outono (20/09 a 26/09 e 27/09 a 3/10).

Quanto à precipitação, também estão previstos valores abaixo do normal (-30 a -1mm) para a maioria do território na primeira semana (20/09 a 26/09).

Nas duas primeiras semanas de outubro, o sinal na precipitação apresenta uma anomalia negativa, ou seja, espera-se precipitação em menor quantidade do que é habitual”, antecipou, ainda, Nuno Lopes.