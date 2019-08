As temperaturas máximas vão oscilar entre os 32º, em Beja, Évora e Santarém, e os 23º, em Viana do Castelo, ao passo que as mínimas vão variar entre os 14º, na Guarda, e os 22º, no Funchal.

Para o dia de hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê nebulosidade, em especial no litoral oeste, chuva nas regiões Norte e Centro, em especial no litoral e a partir da tarde, e uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões do interior.

Os concelhos de Alcoutim, Tavira e Castro Marim, no distrito de Faro, estão hoje em risco máximo de incêndio, de acordo com o IPMA.

Ainda na região Sul, encontram-se em risco muito elevado de incêndio os concelhos São Brás de Alportel, Loulé, Silves e Portimão, pertencentes ao distrito de Faro, bem como Mértola e Almodôvar, no distrito de Beja.

A norte, os concelhos na mesma situação são Guarda, Celorico da Beira, Pinhel, Trancoso, Ferreira de Castelo Rodrigo, Mêda e Vila Nova de Foz Côa (distrito da Guarda), Sernancelhe, Penedono, Tabuaço, São João da Pesqueira e Tarouca (Viseu), Freixo de Espada à Cinta, Torre de Moncorvo, Carrazeda de Ansiães, Alfândega da Fé, Mogadouro, Vila Flor, Vimioso, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Bragança (Bragança), Murça, Alijó e Sabrosa (Vila Real), segundo o IPMA.

No entanto, a maior parte do país, está hoje em risco moderado ou reduzido de incêndio, sobretudo a região centro e litoral oeste do país, aquelas que apresentam a situação menos gravosa dentro destes cinco níveis de risco de incêndio determinado pelo IPMA, que vão de reduzido a máximo, sendo o elevado o terceiro nível mais grave.

Os cálculos para este risco são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.