Um guia de Montanha subiu este sábado ao cume do Pico, a montanha mais alta de Portugal, apesar da tempestade de neve e das condições extremas com as temperaturas a chegar aos -8 e a sensação térmica a atingir os -19 graus Celsius.

Matteo Carosi Cordeiro subiu os mais de 2.300 metros utilizando uma via diferente da habitual, de forma a encontrar a maior concentração de neve. O desvio permitiu a captura de imagens de cortar a respiração.