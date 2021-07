Em todo o território português, as temperaturas vão aumentar gradualmente, durante a semana, chegando às temperaturas mais elevadas durante o fim de semana. Em algumas zonas de país, como no Alentejo e na Beira Interior, as temperaturas podem mesmo chegar aos 40 graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, este fim de semana, Évora chegue mesmo aos 40 graus. Em Beja e Portalegre, a temperatura vai manter-se nos 38 graus durante todo o fim de semana. Em Castelo Branco, a partir de sexta-feira, a temperaturas vai manter-se acima dos 35 graus, até a próxima terça-feira.

No restante território, as temperaturas vão manter-se acima dos 30 graus.

Em Espanha, segundo o mapa abaixo, as temperaturas vão chegar perto dos 50º graus na região da Andaluzia.

Apesar das temperaturas subirem em todo o território português, a onda de calor não se assemelha ao que aconteceu recentemente no Canadá.

Apesar de não ter dados de Espanha, a onda de calor não é comparável com a do Canadá”, ressaltou à TVI o meteorologista Ricardo Tavares.

A onda de calor que dura há uma semana no Canadá provocou a morte a cerca de 500 pessoas e está na origem de dezenas de incêndios florestais e inundações no oeste do país.