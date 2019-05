Este fim de semana traz tempo quente com as temperaturas a atingirem os 35 graus, nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e no Alentejo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este sábado, as temperaturas máximas devem chegar perto dos 30 graus, em todo o continente.

No domingo, o cenário é ainda mais quente, com os termómetros a marcarem os 35 graus nas regiões do Vale do Tejo e Alentejo.

Um calor súbito e fora de época, que já levou a Proteção Civil a aumentar o risco elevado de incêndio, até terça-feira.

O risco de incêndio emitido tem especial incidência nas regiões do Algarve, Alentejo e interior Norte e Centro.

O vento e as temperaturas acima dos 30 graus levaram a Proteção Civil a fazer este aviso às populações, que se prolonga até terça-feira.

As fogueiras e queimadas estão proibidas.