O frio veio para ficar e as temperaturas vão descer esta quarta-feira no sul do país e na Grande Lisboa. A chuva só é esperada no sul, onde há possibilidade de ocorrência de chuva fraca ou chuvisco no litoral durante a manhã e até meio da tarde, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nas regiões do Norte e Centro, o céu estará pouco nublado ou limpo e pode nevar na Serra da Estrela. Nas terras altas, o vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) de nordeste e há possibilidade de formação de geada nas regiões do interior.

As cidades mais frias serão Bragança e Vila Real, onde são esperados, respetivamente, -1º e zero graus.

A Madeira está sob aviso amarelo devido ao vento e agitação marítima.