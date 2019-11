O fim de semana será cinzento e com chuva de Norte a Sul do país, mas na próxima semana o tempo vai mudar: o sol regressa e com ele também o frio, de bater o dente.

Esta sexta-feira será de nuvens e chuva em quase todo o território continental. Só as regiões do Baixo Alentejo e do Algarve escapam a este cenário.

As temperaturas estão amenas para a época do ano, com máximas entre os 13 e os 20 graus e as mínimas a não descer abaixo dos 6 graus no sábado.

Mas na próxima semana, a chuva vai dar lugar ao sol e o frio vai apertar.

As temperaturas vão cair a pique. Em alguns distritos as mínimas descem para um terço dos valores atuais.

A meio da semana são esperados valores negativos em vários distritos do interior do país: Guarda deverá chegar aos 4 graus negativos, Bragança aos 3 graus negativos, Vila Real a um grau negativo, Castelo Branco e Portalegre aos zero graus.

No Porto, as mínimas deverão rondar os 4 graus e em Lisboa os 5 graus.