Setembro começa esta quarta-feira e vai arrancar com chuva em quase todo o País.

De acordo com informação avançada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), estão previstos aguaceiros que podem ser fortes no interior Norte e Centro do País, fazendo-se acompanhar por trovoada.

A mesma fonte dá ainda conta de uma descida da temperatura máxima, com condições favoráveis à ocorrência de formação de granizo, em especial no período da tarde.

É ainda esperado vento fraco, assim como uma descida da temperatura máxima no território nacional. Para Lisboa são esperadas máximas de 27 graus, 23 para o Porto, 26 para Faro.