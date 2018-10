A Câmara da Mealhada, no distrito de Aveiro, acionou na noite de domingo o Plano Municipal de Emergência, na sequência da tempestade Leslie, foi anunciado esta segunda-feira.

"A Câmara Municipal da Mealhada decidiu acionar o Plano Municipal de Emergência, ontem [domingo] à noite, face às graves ocorrências registadas, anteontem [sábado] e ontem [domingo], com a passagem da tempestade Leslie pelo nosso concelho”, refere nota da autarquia enviada à agência Lusa.

O Município e a Proteção Civil Municipal alertam também “a população para a necessidade de redobrar os cuidados de segurança, nomeadamente evitar aproximações a árvores e a zonas potencialmente propícias a derrocadas”.

“Todo o cuidado é pouco. Preste máxima atenção e alerte as pessoas à sua volta para os perigos”, diz também a Câmara.

A passagem do furacão Leslie por Portugal, no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

Na Figueira da Foz, uma rajada de vento atingiu os cerca de 176 quilómetros por hora no sábado à noite, valor mais elevado registado em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No domingo à noite, a Altice Portugal revelou que cerca de 50 mil clientes da rede fixa estavam com serviços afetados, na sequência da tempestade.

Já a EDP Distribuição declarou no domingo o Estado de Emergência para o distrito de Coimbra, o mais grave previsto no seu plano de atuação, e admitiu recorrer a meios internacionais para reparar os danos causados pela tempestade tropical Leslie.

Mais de 100 mil consumidores estavam sem energia elétrica na tarde de domingo.