Vinte e sete pessoas foram esta sexta-feira retiradas das suas casas por precaução, no concelho de São Vicente, na Madeira, na sequência das fortes chuvas que atingem a Madeira e alguns carros foram arrastados, disse o presidente do município, acrescentando não haver feridos.

Segundo José António Garcês, as 27 pessoas (20 de Ponta Delgada e sete de Boa Ventura) foram para casa de familiares e amigos e não têm as suas habitações danificadas, já que o único imóvel que ruiu era uma casa de férias.

O autarca falava aos jornalistas em São Vicente, onde também o secretário regional dos Equipamentos, João Fino, fez um ponto de situação dos trabalhos desenvolvidos pelas autoridades.

De acordo com o governante, depois deste “fenómeno extremo de precipitação” que motivou várias inundações, sem danos pessoais a registar, estão a avançar trabalhos de desobstrução nas estradas regionais 211 e 220, bem como no acesso ao túnel Eng.º Duarte Pacheco, mas apenas poderão ficar concluídos no sábado, tendo em conta as limitações de proceder às operações durante a noite.

Questionado sobre se a freguesia da Ponta Delgada deixará de ficar isolada esta noite, João Fino respondeu afirmativamente, mas sublinhou que o rescaldo só pode ser feito no sábado.

Continua a chover, amanhã de manhã é altura de fazer o rescaldo. Iremos desobstruir o que conseguirmos durante a noite”, afirmou o secretário regional, apelando para que as pessoas permaneçam em casa, apesar de o tempo estar a melhorar.

Também José António Garcês remeteu para sábado uma avaliação mais precisa dos estragos, referindo que a prioridade é “pôr as vias transitáveis” e que, depois da limpeza, os residentes retirados poderão voltar a casa.

Os carros arrastados são poucos. São os que estavam nas vias, foram alguns”, afirmou, ainda sem ter um número exato de viaturas danificadas.

Para que os meios de socorro e segurança possam circular sem restrições, referiu, o túnel entre a Fajã da Areia e Ponta Delgada foi interrompido.

Sem "danos pessoais a registar"

O serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) da Madeira refere não haver "danos pessoais a registar".

Em virtude das condições meteorológicas adversas que afetaram a costa norte, Boaventura e Ponta Delgada, foram registadas algumas ocorrências de inundações e interrupções de vias", refere o SRPC na sua página na Internet.

Este serviço adianta que estão "mobilizados meios dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, Direção Regional de Estradas, PSP, Serviço Regional de Proteção Civil de São Vicente e que estão a proceder a reconhecimento das várias situações identificadas".

Não existem danos pessoais a registar", conclui a nota.

Boa Ventura, Ponta Delgada e Arco de São Jorge mais atingidas

As chuvas fortes no norte da ilha da Madeira provocaram esta sexta-feira inundações nos concelhos de São Vicente e de Santana, sobretudo nas freguesias da Boa Ventura, Ponta Delgada e Arco de São Jorge.

Nestas zonas, foram registados transbordos de ribeiras, enxurradas de lama e pedras, algumas derrocadas e quedas de árvores e cortes de estradas.

O arquipélago está hoje sob aviso amarelo para precipitação, mas o diretor do Observatório de Meteorologia da Madeira, Victor Prior, referiu que a previsão é que durante a noite as condições comecem a melhorar.

De acordo com Victor Prior, cerca das 18:00, a Estação Meteorológica registou 161 milímetros de precipitação no Porto Moniz, 115,7 milímetros no Pico do Arieiro, 90 milímetros em Santana, 76 no Pico Alto, 40 milímetros no Funchal e 39 milímetros em Porto Moniz.