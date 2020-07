Sete distritos de Portugal continental estão este domingo sob aviso amarelo devido ao tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Beja, Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre e Vila Real estão sob aviso amarelo até às 18:00 de segunda-feira, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Para os arquipélagos da Madeira e dos Açores o IPMA não lançou qualquer aviso.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

No continente, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Norte e Centro até meio da manhã, havendo possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte do Cabo Raso até início da manhã.

O vento pode soprar por vezes forte no litoral oeste a sul do Cabo Mondego e nas terras altas e haverá nebulosidade matinal no litoral a norte do Cabo Raso.

Para os Açores, o IPMA prevê no grupo ocidental períodos de céu muito nublado com boas abertas, aguaceiros fracos, com vento oeste bonançoso a moderado (10/30 km/h), tornando-se fraco (05/10 km/h).

Para o grupo central, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros fracos e vento sudoeste bonançoso (10/20 km/h), rodando para oeste e tornando-se fraco (05/10 km/h).

Para o grupo oriental, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado com boas abertas, vento oeste fraco a bonançoso (05/20 km/h).

Em relação ao arquipélago da Madeira, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado nas vertentes sul da ilha da Madeira e nas terras altas, vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira.

Quanto a temperaturas, Lisboa vai chegar aos 31 graus Celsius, Ponta Delgada aos 26 e Funchal também 26.