O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta terça-feira um céu muito nublado, vento moderado a forte no litoral oeste e nas terras altas. As temperaturas vão descer, em especial a mínima, e atenção ao acentuado arrefecimento noturno.

As máximas vão variar entre os 21 (Faro) e os 9 graus (Guarda) e as mínimas entre os 0 (Guarda) e os 10 graus (Faro).

Existem dez distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o IPMA.

Os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo entre as 06:00 desta terça-feira até às 06:00 de quarta-feira devido à previsão de ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura.

Verifica-se, no entanto, um desagravamento do estado do mar e o aviso laranja que afetava parte da costa do continente passou para amarelo, ainda assim o estado de alerta mantém-se.

Sete barras estão fechadas e quatro estão condicionadas nas regiões norte e centro do país.

Também a costa norte da ilha da Madeira e a ilha de Porto Santo estão sob aviso amarelo até amanhã de manhã por caisa do estado do mar.