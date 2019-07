O início do mês de agosto não vai ser quente. O vento forte que se tem feito sentir durante estes dias, vai manter-se e com ele traz também temperaturas mais baixas.

Esta quarta-feira e quinta são esperadas rajadas de vento até 65km/h.

As temperaturas vão manter-se abaixo dos 30 graus, com exceção das regiões do interior e do Algarve, onde o risco de incêndio continua elevado.

O bom tempo parece andar longe de Portugal, contrastando com o calor que se tem feito em grande parte da Europa.

O próximo fim de semana vai ser cinzento e com possibilidade de chuva fraca. O mau tempo que se tem feito sentir nesta altura do ano também está a dificultar a vida a quem está de férias, mas também a de muitos comerciantes, sobretudo junto das praias.