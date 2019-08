O calor está de volta esta semana. As temperaturas começam a subir gradualmente a partir de amanhã.

Na terça-feira, as máximas podem atingir os 30 a 35 graus no interior do Alentejo, Beira Baixa e Vale do Tejo.

No restante território, vão variar entre os 25 e 30 graus.

É o ponto final na chuva. Pelo menos por agora, apesar de alguma nebulosidade matinal durante os próximos dias, o sol deverá brilhar em todo o continente.