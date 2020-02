Nós avisámos que o sol e as temperaturas altas para a época não iam durar muito mais tempo. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um Carnaval molhado no Norte, Centro e Alentejo.

O céu vai apresentar-se geralmente muito nublado, à exceção do Algarve, e há ainda a registar uma descida acentuada da temperatura máxima.

O vento sai soprar fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante oeste, soprando moderado a forte (até 40 km/h) nas terras altas e temporariamente na faixa costeira durante a tarde.

A temperatura mínima vai descer no litoral Norte e Centro, mas a descida da temperatura máxima vai ser mais acentuada.

As mínimas vão variar entre os 4 (Guarda e Vila Real) e os 11 graus (Sines) e as máximas entre os 10 (Viseu) e os 21 graus (Faro).