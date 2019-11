O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira um céu muito nublado, possibilidade de aguaceiros, durante a manhã, e períodos de chuva no Minho a partir do início da tarde.

Há ainda a registar neblina ou nevoeiro temporário e uma pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 5 e 13 graus e as máximas entre os 10 e os 21 graus.

Em Santarém, Lisboa e Setúbal a máxima não vai ultrapassar os 19 graus, Faro chega aos 21. Guarda conta com 10 graus de máxima e o Porto com 16.