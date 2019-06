A chuva, ainda que fraca, vai continuar, pelo menos até à próxima quarta-feira, especialmente, no Norte e Centro do país.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para céu muito nublado em todo o território nacional e para a ocorrência de aguaceiros nas regiões Norte e Centro durante os próximos dias.

Quanto às temperaturas, começam a subir ligeiramente a partir de amanhã.

Lisboa não deverá ultrapassar os 22 graus de máxima e o Porto 20 graus. Já o Algarve fica pelos 26 graus de máxima.