A chuva e o vento fortes estão de volta este sábado, com quase todo o continente está sob avisos de mau tempo. Até ao meio-dia, há aviso laranja por causa da chuva em quatro distritos do norte e centro: Aveiro, Braga, Porto e Viana do Castelo.

Depois até por volta das 18 horas mantém-se o aviso amarelo em 14 distritos. De fora ficam Setúbal, Alentejo e Algarve.

A previsão é de precipitação por vezes intensa, acompanhada de trovoada. E também vento com possíveis rajadas fortes.

Hoje há ainda uma pequena descida de temperatura.