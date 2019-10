O céu deverá estar pouco nublado ou limpo em praticamente todo o território do continente, esta sexta-feira.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá uma pequena subida da temperatura máxima, com Lisboa e Porto a chegarem aos 22 graus.

Este cenário deverá manter-se no sábado e, no domingo, a chuva deve regressar de norte a sul do país.

Chuva forte deixa ilhas dos Açores sob aviso laranja

Esta sexta-feira não será de sol nos Açores, onde é esperada chuva, por vezes forte. De resto, as ilhas de Santa Maria e São Miguel, no grupo oriental, estão esta sexta-feira sob aviso laranja devido à previsão de chuva por vezes forte.

De acordo com o IPMA, as duas ilhas do grupo oriental vão estar sob aviso laranja entre as 05:00 e as 14:00 devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros e possibilidade de trovoadas. O IPMA emitiu ainda para o grupo oriental um aviso amarelo devido à previsão de vento forte com rajadas até 80 quilómetros por hora entre as 03:00 e as 12:00 de hoje.

As ilhas das Flores e do Corvo, no grupo ocidental dos Açores, também estão sob aviso amarelo entre as 06:00 de hoje e as 06:00 de sábado devido à agitação marítima.

O IPMA prevê para hoje no grupo ocidental períodos de céu muito nublado com abertas, aguaceiros, possibilidade de trovoadas e vento nordeste bonançoso, tornando-se forte com rajadas até 80 quilómetros por hora.

Para o grupo central (Graciosa, Terceira, Faial, Pico e São Jorge) prevê-se céu muito nublado com abertas para a tarde, períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros, e possibilidade de trovoadas. Está também previsto vento sul fresco a muito fresco com rajadas até 75 quilómetros por hora, tornando-se fraco a bonançoso e rodando gradualmente para noroeste.

Para o grupo oriental, a previsão aponta para céu muito nublado com abertas para o fim da tarde, períodos de chuva por vezes forte, passando a aguaceiros, possibilidade de trovoadas e vento sul muito fresco a forte com rajadas até 80 quilómetros, rodando para sudoeste e tornando-se bonançoso a moderado.

Em Santa Cruz das Flores as temperaturas vão oscilar entre os 16 e os 21 graus Celsius, na Horta e em Angra do Heroísmo entre os 17 e os 22 e em ponta Delgada entre os 19 e os 23 graus.