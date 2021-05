Diz o ditado que "em abril águas mil", mas a verdade é que maio parece querer fazer competição ao mês que lhe antecedeu. Depois de uns primeiros dias marcados por alguma incerteza no tempo, esta semana voltará a fazer-se de chuva e até de algum frio em muitos locais do país.

A boa notícia é que o pior dia deve ser já esta segunda-feira. Depois disso, e apesar de a chuva ficar até sexta-feira, é esperado que pelo menos os termómetros ajudem.

Esta segunda-feira, e à exceção da zona de Faro, nenhum dos territórios do continente deve ir além dos 19 graus, sendo que em muitos deles, como é o caso do interior centro e norte, as temperaturas podem descer até aos 4 graus.

Ainda que a chuva seja miudinha (os chamados aguaceiros), a probabillidade de precipitação é de 100% para quase todo o país. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avisa ainda para a possibilidade de trovoadas, que devem atingir a zona da Grande Lisboa e do Grande Porto, e também para a queda de neve na Serra da Estrela e nas serras do Norte.

Na terça-feira as perspetivas melhoram um pouco, mas de Coimbra para cima, a chuva deve perdurar, havendo inclusive um abaixamento das temperaturas mínimas, nomeadamente em Bragança ou na Guarda, que podem ver os termómetros chegar aos 3 graus de mínima. As máximas devem manter-se relativamente estáveis.

Abaixo de Coimbra, e apesar da chuva desaparecer, o sol deve passar grande parte do dia tapado por nuvens, sendo que as temperaturas não deverão ir além dos 19 graus novamente, com a exceção de Setúbal e Faro, para onde se perspetivam 20 e 21 graus, respetivamente.

Para quarta-feira há boas e más notícias. Se é esperada uma considerável subida das temperaturas, também é verdade que a chuva se estende a mais zonas do país.

A exceção do Algarve, todas as zonas da costa portuguesa vão ser atingidas por aguaceiros.

As temperaturas mínimas e máximas vão subir, e devem ser superiores a 22 graus em Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

No Centro e Norte litoral verifica-se sobretudo uma subida das mínimas, que não devem baixar dos 10 graus, o que reduzirá a amplitude térmica nas zonas do Grande Porto e do Minho.

Na quinta-feira a situação mantém-se praticamente inalterada, verificando-se apenas uma ligeira subida generalizada das temperaturas.

Na zona do Porto a chuva deve começar logo durante a madrugada, estendendo-se até ao final da tarde. Já em Lisboa, o período mais provável de precipitação é o final da tarde.

Só na sexta-feira, e como um bom prenúncio para o fim de semana, é que as temperaturas devem voltar a subir, com as nuvens e a chuva a desaparecerem de quase todo o país.

Mantendo-se uma subida gradual dos termómetros, Portugal chega a domingo com previsão de sol e já de algum calor para todo o território. Zonas como Santarém, Évora ou Beja vão estar nos 30 graus, ou até acima disso.

Os distritos mais a norte vão registar ainda temperaturas pouco acima dos 20 graus, mas a chuva não deverá aparecer.