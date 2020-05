O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo aguaceiros, que poderão ser localmente fortes e acompanhados de trovoadas e rajadas fortes, em especial nas regiões Centro e Sul até final da manhã.

Está previsto igualmente céu com períodos de muita nebulosidade, tornando-se muito nublado no litoral oeste no final do dia.

O vento soprará fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, sendo do quadrante oeste na região Sul, e soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas do Centro e Sul.

Cinco distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de agitação marítima.

Os distritos em causa são os de Faro, Lisboa, Leiria, Setúbal e Beja, locais onde são esperadas ondas de oeste com 4 a 4,5 metros.

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo para a agitação marítima vai estar em vigor entre as 05:00 de domingo e as 21:00 de segunda-feira.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.