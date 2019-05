Depois de uns dias de verão antecipado durante o fim-de-semana, a chuva está de regresso a partir de amanhã.

Estão previstos aguaceiros em todo o continente com exceção do algarve e do baixo alentejo.

No entanto, as mudanças no tempo começam a sentir-se já esta segunda-feira, com muita nebulosidade, algum vento e possibilidade de chuva fraca no final do dia.

As temperaturas também vão descer no norte, centro e interior do alentejo. As máximas não vão além dos 24 graus em Beja, Santarém e Guarda.

Lisboa com 23 e Porto com apenas 17 graus de máxima.