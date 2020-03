Parece que a passagem da depressão "Norberto" por Portugal vai ser mais curta do que se estava à espera. As temperaturas vão começar a subir já a partir desta sexta-feira e podem ultrapassar os 20 graus em algumas regiões no fim de semana.

A chuva também decidiu dar tréguas nos próximos dias. A próxima semana vai arrancar com céu limpo e temperaturas a rondar os 25 graus no Algarve e 20 em Lisboa.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este fim de semana as máximas vão variar entre os 13 (Guarda) e os 22 graus (Faro) no sábado. No domingo, vão variar entre os 11 e os 23 graus, com alguns aguaceiros a Norte do país.

Atenção que sábado ainda existem sete distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.