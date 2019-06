Esta quarta-feira o dia ainda será de nuvens e aguaceiros, mas há boas notícias para quem vai de fim de semana prolongado para o Sul do país. O tempo vai melhorar e, no Algarve, as temperaturas poderão chegar aos 30 graus, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na quinta-feira, feriado, Dia do Corpo de Deus, já não deverá chover e está prevista uma subida das temperaturas em praticamente todo o país.

Quem for passar o fim de semana prolongado ao Algarve pode contar com sol e calor já na sexta-feira. As temperaturas vão chegar aos 30 graus em Faro.

De resto, as previsões do IPMA apontam para temperaturas de Verão ao longo de todo o fim de semana no Sul do país.

Já em Lisboa as máximas deverão rondar os 24 graus na sexta-feira, os 26 graus no sábado e os 25 no domingo.

Menos calor vai estar no Porto, onde as máximas não deverão ultrapassar os 21 graus. E não há boas notícias para quem vai passar o São João (dia 24 de junho) à cidade invicta: as previsões apontam para chuva no domingo e na segunda-feira.