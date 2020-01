A chuva veio mesmo para ficar. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o fim de semana vai ser cinzento e com chuva em todo o continente, com exceção do Algarve.

Para esta sexta-feira, estão também previstos períodos de chuva fraca ou chuvisco, tornando-se moderada a partir da tarde, em especial do Norte e Centro. O vento vai soprar fraco a mpderado.

Há ainda a registar uma pequena subida da temperatura. As mínimas vão oscilar entre os 8 graus (Guarda) e os 15 graus (Lisboa) e as máximas vão variar entre os 12 graus (Guarda) e os 19 graus (Leiria, Sagres e Faro).

Cenário indêntico para sábado, mas no domingo a chuva dá finalmente tréguas em todo o país, com exceção da região Norte.

A temperatura máxima no fim de semana vai variar entre os 15 e os 21 graus e a mínima entre os 7 e os 15 graus.