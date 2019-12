Se tem planos para este fim de semana, talvez não seja boa ideia sair de casa sem três coisas: casaco, chapéu de chuva e, eventualmente, um cachecol. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva e o vento forte estão de volta a partir de domingo e há vários avisos metereológicos para todo o país.

Também a agitação marítima vai ser forte e é esperada queda de neve acima dos mil metros.

Segundo o site do IPMA, no domingo são 12 os distritos sob aviso amarelo devido à agitação marítima ou à chuva forte: Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

O inverno está mesmo aí à porta e este cenário de mau tempo deve estender-se até segunda-feira.

As temperaturas também vão descer, principalmente no início da próxima semana.