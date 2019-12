O frio regressa a Portugal depois dos dias de Natal. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quinta-feira aponta para uma descida generalizada das temperaturas.

Grande parte do território vai estar nublado, mas não há previsão de chuva no território continental. Aguaceiros são prováveis no arquipélago dos Açores.

O vento vai estar fraco e existe a possibilidade de formação de geada no interior das regiões norte e centro.

Apesar da descida das temperaturas, o IPMA não emite quaisquer avisos metereológicos.

Em Lisboa as temperaturas deverão oscilar entre os 11 e os 16 graus Celsius, enquanto no Porto se vão fixar entre os 9 e os 15 graus Celsius. A temperatura mais baixa deverá registar-se em Bragança, onde os termómetros podem chegar aos 3 graus Celsius. As melhores notícias chegam de Faro, onde estão previstas máximas de 23 graus Celsius.