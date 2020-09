O outono chega esta terça-feira, num dia que vai ser cinzento e chuvoso em praticamente todo o país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, nas regiões Norte e Centro, céu muito nublado e períodos de chuva ou aguaceiros que, a partir da tarde, poderão ser intensos e acompanhados de trovoadas.

Para a região Sul, o IPMA prevê períodos de muita nebulosidade e possibilidade de chuva fraca ou chuvisco no litoral a norte de Sines até ao início da manhã. A partir do meio da tarde, estão previstos aguaceiros no Alentejo.

As temperaturas vão estar amenas, com o Porto a registar uma máxima de 22 graus, Coimbra de 25, Lisboa de 26 e Faro de 25.

Cenário não muito diferente é esperado nas ilhas: na Madeira o céu vai estar muito nublado e poderá chover e nos Açores estão previstos aguaceiros para todos os grupos. O Funchal via chegar aos 26 graus de máxima e Ponta Delgada aos 22.

Esta terça-feira marca a despedida do verão. Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa, o Equinócio de Outono, que marca o início da estação no Hemisfério Norte, ocorre às 14:31.