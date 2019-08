Quase duas dezenas de concelhos dos distritos de Castelo Branco, Guarda, Portalegre, Santarém e Faro estão esta quinta-feira em risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que prevê uma descida da temperatura máxima.

De acordo com o IPMA, estão em risco máximo de incêndio os municípios de Sabugal (Guarda), Penamacor, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova, Vila de Rei e Penamacor (Castelo Branco), Nisa, Marvão e Gavião (Portalegre), Mação, Abrantes e Sardoal (Santarém) e Castro Marim, Alcoutim, Tavira, São Brás de Arportel, Loulé, Silves e Monchique (Faro).

O IPMA colocou ainda em risco muito elevado mais de uma centena de concelhos do interior centro e norte e da região sul e em risco elevado dezenas de outros do interior centro e norte do país e toda a região do Alentejo, num dia em que se prevê vento moderado a forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas durante a tarde e uma pequena descida da temperatura máxima.

Para esta quinta-feira o IPMA prevê vento moderado a forte na faixa costeira ocidental e terras altas do território continental durante a tarde e uma pequena descida da temperatura máxima, que deverá chegar aos 35ºC (Castelo Branco).

As mínimas vão variar entre os 12º (Viseu) e os 19º (Faro).