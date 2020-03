Ainda faltam cerca de três meses para começar o verão, mas esta semana já vai poder de usufruir de alguns dias bem quentes. As temperaturas vão subir e em algumas regiões do país os termómetros vão chegar aos 30 graus.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as máximas para terça-feira vão variar entre os 17 graus (Viana do Castelo, Porto e Aveiro) e os 27 em Faro. Na capital a máxima vai chegar aos 23 graus. As nuvens só vão atingir o Norte do país.

Já na quarta-feira, Santarém, Lisboa e Setúbal vão contar com 27 graus de máxima, Leiria chega aos 29 e os termómetros em Beja vão mesmo alcançar os 30 graus. As mínimas também vão subir em todo todo o território nacional.

No entanto, nem tudo são boas notícias. O sol vai manter-se até ao fim de semana, mas as temperatuas vão descer já a partir de quinta-feira.