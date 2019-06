A Proteção Civil dos Açores alertou hoje para o agravamento do estado do tempo nas ilhas do grupo ocidental, a partir da meia noite, com a previsão de chuva por vezes forte e trovoada.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), que cita o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o agravamento do tempo nas Flores e no Corvo deve-se à passagem de uma superfície frontal fria.

Tendo em conta estas previsões, o IPMA colocou aquelas duas ilhas do grupo ocidental do arquipélago sob aviso amarelo entre as 00:00 e as 12:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de sexta-feira, período em que está prevista precipitação por vezes forte, acompanhada por trovoada.

O aviso amarelo, o segundo menos grave, revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Numa nota, a Proteção Civil açoriana recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, como manter limpos os sistemas de drenagem das residências, não circular sem necessidade.

"Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros", alerta ainda a Proteção Civil dos Açores.