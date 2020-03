Esta quarta-feira será um dia cinzento em todo o continente, com o céu muito nublado. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam ainda que poderá haver períodos de chuva, geralmente fraca, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

A temperatura mínima deverá subir e as máximas vão atingir os 15 graus no Porto, 16 em Braga, 17 em Coimbra, 19 em Lisboa e Santarém, 18 em Faro.

Nos Açores vai chover e a máxima poderá atingir os 19 graus em Ponta Delgada.

Já na Madeira o céu vai estar pouco nublado ou limpo e a temperatura máxima no Funchal poderá chegar aos 21 graus.