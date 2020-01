Esta quinta-feira será cinzenta e com períodos de chuva, mas as temperaturas máximas vão chegar aos 19 graus no Algarve.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que a chuva será persistente no Minho e Douro Litoral, estendo-se ao Alto Alentejo a partir da tarde.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas até 60 km/h.

As temperaturas máximas vão rondar os 14 graus no Porto, 15 em Braga, 16 em Coimbra e 17 em Lisboa. No Algarve, Faro vai chegar aos 17 graus e Sagres aos 19 graus.

No aquipélago dos Açores também está previsto céu nublado e chuva, com a temperatura máxima em Ponta Delgada a rondar os 19 graus.

Cenário bem diferente está previsto para a Madeira, onde o céu vai estar limpo e as temperaturas máximas vão chegar aos 21 graus no Funchal.